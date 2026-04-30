قبل نهائي الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة يتوّج بكأس الجزائر

عزَّز فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم رقمه القياسي، وتُوِّج بلقب الكأس للمرة العاشرة بعد فوزه على شباب بلوزداد 2ـ1 في المباراة النهائية، الخميس، على ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة الجزائر، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، ووسط أجواءٍ احتفاليةٍ وجماهيرَ غفيرةٍ.

وكرَّر اتحاد العاصمة سيناريو الموسم الماضي حين تغلَّب على المنافس ذاته في النهائي، ليؤكد تفوُّقه في مواجهات الفريقين.

وافتتح اتحاد العاصمة التسجيل عبر الإيفواري درامان كاماجاتي في الدقيقة 22 إثر تمريرةٍ بينيةٍ من إبراهيم بن زازة، ليطلق تسديدةً قويةً، سكنت الشباك.

وواصل الفريق هجومه على الرغم من محاولات شباب بلوزداد للعودة إلى أجواء اللقاء، ليضيف الهدف الثاني قبل صافرة نهاية الشوط الأول بواسطة أحمد خالدي «44» بتسديدةٍ، استقرَّت في المرمى بعد خروجٍ خاطئ من الحارس فريد شعال.

وعقب التغييرات التي أحدثها مدرب شباب بلوزداد بإشراك بلال بوكرشاوي، ولطفي بوصوار، تحسَّنت طريقة لعب الفريق بعض الشيء.

ومع انطلاق الشوط الثاني، اندفع بلوزداد نحو الهجوم لتقليص الفارق والعودة في النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 62 حينما سجل يونس واسع هدفًا من ضربة رأس متقنةً مستفيدًا من ركلةٍ حرَّةٍ، نفذها عبد الرؤوف بن غيث.

وتمكَّن اتحاد العاصمة من الحفاظ على تماسكه الدفاعي في الدقائق المتبقية، ليحسم اللقاء لصالحه، ويظفر باللقب.

ويُشكِّل هذا التتويج دفعةً معنويةً كبيرةً لاتحاد العاصمة قبل خوض نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية حيث تنتظره مواجهةٌ مرتقبةٌ أمام الزمالك المصري.