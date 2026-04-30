القادسية يرفض الراحة قبل النصر

عاد فريق القادسية الأول لكرة القدم سريعًا إلى التدريبات، وبدأ الاستعداد لمواجهة النصر، الأحد، ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

وقاد المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز حصة تدريبية في الخبر، مساء الخميس، اقتصرت على اللاعبين غير الأساسيين وشمِلَت الجانبين البدني والتكتيكي، فيما أدّى الأساسيون تمارين استرجاعية، بعدما بدؤوا مباراة الرياض، الأربعاء في العاصمة ضمن الجولة الـ 30.

ووفق مصادر «الرياضية»، تخلو صفوف الفريق من أي غيابات جديدة، ويتمتّع جميع اللاعبين المتاحين بالجاهزية البدنية لخوض اللقاء المقبل.

وبسبب الإصابات، يفتقد رابع جدول الترتيب إلى جهود المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي، والجناح تركي العمار، والمدافع وليد الأحمد، والألماني جوليان فايجل، لاعب الوسط، حتى نهاية الموسم الجاري.

واستعاد القادسية، صاحب الـ 65 نقطة، نغمة الانتصارات بالفوز الأربعاء 4-0 على الرياض، بعد تعثره بخسارةٍ من الاتفاق وتعادلين مع ضمك والشباب. بذلك، ضَمِن خوض الملحق التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، ولا يزال يمتلك فرصة احتلال المركز الثالث والتأهل مباشرةً إلى مرحلة المجموعات.