الخلود والفيحاء.. التعادل الأول

تعادل فريق الخلود الأول لكرة القدم مع ضيفه الفيحاء بهدفٍ لمثله، مساء الخميس، على ملعب نادي الحزم، ضمن الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، في أول مباراةٍ بين الطرفين تنتهي دون فائزٍ على صعيد البطولة، التي استُحدِثَت صيف 2008.

وافتتح الفريق الزائر النتيجة بهدفٍ، سجَّله مدافعه الإنجليزي كريس سمولينج في الدقيقة 30.

وبعد تسع دقائق فقط أدرك أصحاب الضيافة التعادل عن طريق الإسباني إيكير كورتاخارينا، لاعب الوسط.

وفي مجمل مبارياتهما الثلاث السابقة ضمن بطولة دوري المحترفين، لم يحدث أي تعادلٍ، وانتهت واحدةٌ منها بفوز الفيحاء، واثنتان بانتصار الخلود.

ورفع التعادل رصيد الخلود إلى 30 نقطةً، وظلَّ في المركز الـ 14، متقدمًا بسبع نقاطٍ على أقرب مواقع الهبوط.

بدوره، زاد الفيحاء رصيده إلى 35 نقطةً محتلًا المركز العاشر بفارق نقطةٍ أمام الخليج، وبمباراةٍ زائدةٍ عنه.