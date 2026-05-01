الشهري: البطولات الخارجية هدفنا

أكد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تطلُّعه إلى خوض منافسةٍ خارجيةٍ الموسم المقبل.

وصرَّح بعد الفوز 3ـ1 على الأخدود، الخميس، في نجران: «نركز على المباريات المقبلة. جميعها مهمَّةٌ بالنسبة لنا، وهدفنا الفوز بها، والتأهل، والمشاركة في بطولةٍ خارجيةٍ الموسم المقبل».

وتابع خلال مؤتمرٍ صحافي: «حصلنا على ثلاث نقاطٍ مهمَّةٍ، ورغم ظروف الأجواء، خاصَّةً في الشوط الأول، استطعنا التسجيل والخروج منه متقدمين».

وذكر المدرب السعودي أن فريقه كان الأفضل خلال الشوط الثاني، وأوضح: «كنا مؤمنين بأن الفريق سيفوز، لأننا قدمنا أداءً جيدًا».

ورفع الاتفاق، صاحب المركز السابع، عدد نقاطه إلى 45، متأخرًا بفارق أربع نقاطٍ فقط عن المركز الخامس، المؤهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يحتله التعاون بـ 49 نقطةً، مع تبقي أربع جولاتٍ على نهاية الموسم.

ويتأهل بطل الدوري ووصيفه وثالث الترتيب إلى مجموعات النسخة المقبلة من دوري الأبطال، ويلعب الرابع والخامس الملحق التمهيدي، ويشارك السادس في دوري أبطال الخليج، وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين في دوري أبطال آسيا 2.