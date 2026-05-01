إيمانويل: متأكد من دخول أول 10 مراكز

أبدى البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم ثقته في إنهاء دوري روشن السعودي ضمن أول 10 مراكز، مُظهِرًا تذمُّره من كثرة التوقفات وحالة العشب خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 مع الخلود، الخميس، ضمن الجولة الـ 30.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال: «كانت مباراة غير جيدة، وحالة الملعب لم تكن مناسبة للعب كرة قدم، وخاصة الأرضية التي لم تساعد اللاعبين، ولا أريد اتخاذ هذا عذرًا».

وأضاف: «بعد الخسارة الماضية أمام الحزم، كان علينا إظهار ردة فعل باللعب بصورة أفضل، والوصول إلى مرمى المنافس والتسديد أكثر، مع الحفاظ على شباكنا، واستطعنا التسجيل في البداية، وكنا قريبين من إحراز الهدف الثاني، لكننا استقبلنا التعادل، وخلال الشوط الثاني كنا أفضل قليلًا من الخلود، إلا أن كثرة التوقفات قتلت المباراة، وإذا سألتموني عن تقييمي للأداء فأنا راضٍ».

وتابع: «نبحث دائمًا عن مكانة أفضل في جدول الدوري، والترتيب يجبرنا على حصد النقاط كل أسبوع للحفاظ على موقعنا، أو التقدم إلى المركز التاسع أو الثامن».

واختتم: «في الموسم الماضي حققنا 36 نقطة، ولا تزال أمامنا أربع مباريات، ومتأكد أننا قادرون على إنهاء الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى».

ورفع التعادل رصيد الفيحاء إلى 35 نقطةً محتلًا المركز العاشر بفارق نقطةٍ أمام الخليج، وبمباراةٍ زائدةٍ عنه.