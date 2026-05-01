كأس «جامبر» يدرس استضافة الأهلي

بات فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم أحد ثلاثة مرشحين لخوض مواجهة ضد برشلونة الإسباني على كأس «خوان جامبر»، ضمن تحضيرات الأخير للموسم الجديد.

وينظم برشلونة هذه المباراة سنويًا منذ 1966 تكريمًا لرئيسه ومؤسسه خوان جامبر، ويستضيف فيها أحد الفرق من إسبانيا وخارجها.

وبحسب التقارير التي نقلها موقع «أفريكا سوكر»، فإن إدارة برشلونة مقتنعة حاليًا بخطة إعداد الفريق للموسم الجديد، بما في ذلك المعسكرات التدريبية والمباريات التجريبية.

ويتصدر أياكس الهولندي حاليًا قائمة الفرق المرشحة لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر، غير أنه في حال فشل المفاوضات معه، سيكون الأهلي بديلًا محتملًا قويًا، بالإضافة إلى لايبزج الألماني.

ويعد الأهلي أكثر الأندية نجاحًا في إفريقيا، وتمثل مواجهة فريق برشلونة بالنسبة له فرصة قوية للتواجد على الساحة العالمية، واختبارًا لقوته ضد صفوة المنافسين الأوروبيين.

وسبق للفريقين أن التقيا في مباراة تجريبية على ملعب القاهرة الدولي في 24 أبريل 2007 وفاز برشلونة برباعية نظيفة من توقيع سافيولا وبوجان كيركيتش وصامويل إيتو «2».

أما كأس جامبر فيملك برشلونة الرقم القياسي فيه بـ 47 لقبًا، فيما توزعت بقية الألقاب على أويبشيت الهنجاري «1970» وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني «1972» ومواطنه كولون وهو الوحيد الذي توج مرتين «1978و1981»، وانترناشيونال البرازيلي «1982» وبورتو البرتغالي «1987» وميشيلين البلجيكي «1989»، وتنيريفي وفالنسيا الإسبانيين «1993» و«1994»، ويوفنتوس وسامبدوريا الإيطاليين «2005» «و2012»، ومانشستر سيتي الإنجليزي «2009»، و موناكو من إمارة موناكو «2024».

وكانت البطولة تضم أربعة فرق حتى 1996، قبل أن تتحول إلى مباراة واحدة بين فريقين.

وبخلاف المتوجين شاركت العديد من الفرق الكبرى في البطولة ومنها أرسنال وتوتنام وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وميلان وأتلتيكو مدريد ومارسيليا وشالكة وأياكس أمستردام وبوكا جونيور وفاسكو دا جاما وسانتوس وروما.

وتوجد نسخة نسائية من البطولة بدأت في 2021 وتوجت سيدات برشلونة بالألقاب الأربعة على حساب يوفنتوس «2» وميلان الإيطاليين ومونبيليه الفرنسية.