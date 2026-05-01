ساج: قاتلنا من أجل سعود.. وقدراته لم تفاجئني

كشف بيير ساج، مدرب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، عن تفاصيل الإبقاء على سعود عبد الحميد، الظهير السعودي الدولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال في حوارٍ مع موقع «لينسيوس» الإلكتروني أُجرِيَ ونُشِرَ الخميس: «قاتلنا من أجل إبقاء سعود في يناير الماضي، لأننا حتى لو لم نعطِه الوقت الكافي قبلها، وكان علينا أن نعطيه بعض الوقت للتأقلم، فإننا قادرون على توفير البيئة المناسبة له لتقديم المستويات اللازمة».

وتحدث المدرب الفرنسي، وصيف ترتيب الدوري في بلاده، عن أفق تطور الظهير، المعار من نادي إيه إس روما الإيطالي.

وأوضح: «صحيح أنه يقدم مستويات عالية، لكني أرى أن هناك مجالًا لتطوره، وكلما لعِب أكثر، يمكن أن يرتبط بالمجموعة ويقدم مستويات أعلى».

وشدّد: «لم أكن متفاجئًا من مستوياته، بسبب القدرات التي يمتلكها»، مؤكدًا أن حصول اللاعب على دقائق أكثر مكَّنه من اكتساب الثقة والمبادرة وإظهار الجودة.

ورأى ساج أنه لا يوجد ما يدعو لعدم المحاولة من أجل إبقاء عبد الحميد مع لنس، لافتًا إلى استفادة الدولي السعودي من إصابة الفرنسي روبن أجيلار، ظهير أيمن الفريق، قبل نهاية العام الماضي ومرةً أخرى في شهر فبراير.

وخاض عبد الحميد، نجم الاتحاد والهلال السابق، 28 مباراةً مع الفريق، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 8، مسهمًا في استمرار التنافس، مع باريس سان جيرمان، على لقب الدوري والتأهل إلى نهائي كأس فرنسا لملاقاة نيس في 22 مايو الجاري.

ويتخصص موقع «لينسيوس» في نشر أخبار وموضوعات عن نادي لانس. وأجرى حوارًا مع ساج بعد مؤتمرٍ صحافي الخميس تحدث فيه المدرب عن مواجهة نيس السبت ضمن الجولة الـ 32.

ومع حلول العام الجديد، ثبَّت عبد الحميد أقدامه في تشكيل فريقِه، وتحوَّل إلى عنصرٍ أساسيّ بالنسبة إلى مدرِّبه.