باكنجهام: لن أريح اللاعبين قبل الهلال

استبعد الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، تطبيق فكرة إراحة بعض لاعبيه عمدًا من أجل نهائي كأس الملك، واصفًا البقاء في دوري روشن السعودي بالهدف الأساسي له خلال الموسم الجاري.

وفي مؤتمر صحافي بعد التعادل 1ـ1 مع الفيحاء، الخميس، لحساب الجولة الـ 30 من الدوري، قال المدرب: «النتيجة عادلة، وأعتقد أننا افتقدنا هنريكي الذي ساهم في 18 هدفًا خلال الموسم، وكذلك صولان، وبسبب غيابه اضطررنا لإشراك قلب دفاع في مركز الظهير الأيمن».

وأضاف: «طوال فترة التوقف كنا حريصين على تجهيز الفريق بالصورة المناسبة، خاصة في مواقف الكرات الثابتة، وأتمنى التوفيق في التسجيل منها خلال المباريات المقبلة».

وفي رد على تساؤل حول إمكانية إبعاده بعض اللاعبين عن لقاء الاتحاد المقبل ضمن بطولة الدوري لإراحتهم قبل نهائي الكأس أبان: «هدفنا الأساسي هو البقاء في الدوري، وتركيزنا الآن منصب على مباراة الاتحاد، وبعدها سنفتح ملف النهائي».

وسيلعب الخلود أمام الاتحاد الإثنين المقبل لحساب الجولة 31 من الدوري، وبعدها سيلتقي الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورفع التعادل مع الفيحاء رصيد الخلود إلى 30 نقطةً، وظلَّ في المركز الـ 14، متقدمًا بسبع نقاطٍ على أقرب مواقع الهبوط.