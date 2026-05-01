سيدات النصر والهلال على أعتاب نهائي الكأس

اقترب فريقا النصر الأول لكرة القدم للسيدات، والهلال من نهائي كأس الاتحاد السعودي، بعد انتصار الأول على ضيفه العلا 2-1، بينما كسب الثاني نظيره القادسية بالنتيجة ذاتها، الخميس.

وعلى ملعبه استطاع فريق النصر تعويض تأخره بهدف مبكر سجلته شادن عبدالله عند الدقيقة 15، قبل أن تدرك مباركة الصيعري التعادل عند الدقيقة 40، بينما عززت التقدم الفرنسية نسرين بهلولي عند الدقيقة 68.

وفي المواجهة الأخرى، على ملعب كلية العناية الطبية، الرياض، الخميس كسب الهلال القادسية بهدفين سجلت الأول النيجيرية اسيسات أوشوالا عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة (67)، وأحرزت الثاني البرازيلية جيسيكا سيلفا، وجاء هدف القادسية الوحيد عكسي من لاعبة الهلال نوف سعود.

ويتتجدد اللقاء بين الفرق الأربعة في إياب نصف النهائي، إذ يلاقي الهلال منافسه القادسية، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الخبر، 7 مايو المقبل، فيما يحل النصر ضيفًا على العلا في اليوم ذاته على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز.