بالاس وفاييكانو يقتربان من نهائي دوري المؤتمر

اقترب فريق كريستال بالاس الإنجليزي الأول لكرة القدم من التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على مضيفه شاختار دونتيسك الأوكراني 3ـ1، الخميس، ضمن ذهاب المربع الذهبي.

وكان بالاس وصل إلى هذه المرحلة عقب تخطيه فيورنتينا الإيطالي، فيما بلغها شاختار على حساب ألكمار الهولندي.

ولم ينتظر الفريق الإنجليزي سوى 21 ثانيةً فقط ليسجل الهدف الأول عبر السنغالي إسماعيلا سار، الذي أحرز أسرع هدفٍ في تاريخ البطولة.



وفي الدقيقة 47، أدرك أوليه أوشيريتكو هدف التعادل لشاختار دونتيسك، لكنَّ فرحة الأوكران لم تدم طويلًا، إذ أحرز دايتشي كامادا ويورجن ستراند لارسن الهدفين الثاني والثالث لبالاس «58 و84».

وفي المباراة الأخرى ضمن المربع الذهبي، فاز رايو فاييكانو الإسباني على ضيفه ستراسبورج الفرنسي 1ـ0.

وتأهل فاييكانو إلى نصف النهائي بعد تغلُّبه على أيك أثينا اليوناني، فيما فاز ستراسبورج على ماينز الألماني.

وسجل ألكسندر زورافسكي هدف المباراة الوحيد للفريق الإسباني في الدقيقة 84.

وتجرى مباراتا الإياب الخميس المقبل، فيما يُلعب النهائي 27 مايو على ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة لايبزيج الألمانية.