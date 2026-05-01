دي لافوينتي: يامال بديلنا المؤثر في المونديال

ألمح لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، إلى إمكانية الاستعانة بلامين يامال جناح برشلونة كبديل مؤثر خلال مونديال 2026.

ويغيب اللاعب الشاب «18 عامًا» حاليا عن الملاعب حتى نهاية الموسم المحلي بسبب إصابة في عضلة الفخذ، مما يجبر المنتخب على إعادة النظر في مشاركته في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي الوقت الذي شعرت فيه جماهير برشلونة بخيبة أمل لغياب يامال عن المراحل الأخيرة من الدوري الإسباني، فقد تحول التركيز سريعًا إلى جاهزيته للمشاركة مع المنتخب. ومن المتوقع أن يكون اللاعب الشاب جاهزًا في الوقت المناسب، لكن إسبانيا حريصة على عدم التسرع في إشراك نجمها الأبرز في التشكيلة الأساسية.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد اعترف لويس دي لا فوينتي خلال فعالية نظمت أخيرًا بأن يامال قد يكون أكثر فعالية في فترات قصيرة بدلًا من خوض مباريات كاملة خلال المراحل الأولى من البطولة.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى إمكانية إشراك يامال تدريجيًا في البطولة خلال دور المجموعات، مع احتمال عودته إلى التشكيلة الأساسية فقط في الأدوار الإقصائية.

وكان المدرب صريحًا بشأن رأيه في مساهمة اللاعبين غير الجاهزين بكامل لياقتهم البدنية. فهو يعتقد أن حتى مشاركة قصيرة من لاعب بمستوى يامال قد تغير مجرى المباراة لصالح إسبانيا، كما فعل داني أولمو خلال مشاركاته الدولية السابقة.

وأوضح دي لا فوينتي: «نناقش جميع السيناريوهات خلال الاجتماع. سواء كنا متقدمين أو متأخرين، أو حتى لو لعب الخصم بعشرة لاعبين فقط، هناك لاعبون قادرون على تقديم 20 دقيقة، وهذا بحد ذاته ذو قيمة كبيرة، وصل أولمو إلينا مصابًا، وكدنا نستبعده، لكنه كان حاسمًا في بطولة أوروبا» التي توج بها على حساب إنجلترا.