مكتسبة أم جينات؟!

الرياضة بوصفها علمًا لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها وتجويد عملها.

ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى، التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.

سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية وقيادة المنظمات الرياضية.

واليوم سأتحدث عن كتاب «الرياضة والعلم: الجينات والأداء الرياضي» للمؤلف ديفيد إبس.

والكتاب من أبرز الكتب التي تتناول موضوع العلاقة بين الجينات والأداء الرياضي، ويستند إلى أبحاثٍ علميةٍ متنوعةٍ، ويقدم رؤيةً شاملةً حول كيفية تأثير العوامل الوراثية والبيئية في قدرة الرياضيين.

وتدور الفكرة الرئيسة للكتاب حول السؤال: هل يمكن أن تكون الرياضة موهبةً وراثيةً، أم أنها نتيجةٌ للتدريب والاجتهاد؟ يجادل إبس بأن الجينات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد القدرات الرياضية، لكن البيئة والتدريب أيضًا لهما تأثيراتٌ لا يمكن تجاهلها.

ويستعرض المؤلف مجموعةً من الدراسات التي تشير إلى أن بعض الأفراد يمتلكون جيناتٍ معينةً تجعلهم أكثر قدرةً على تحقيق أداءٍ رياضي متميزٍ. على سبيل المثال، يناقش الجين المعروف باسم ACTN3، الذي يرتبط بالقوة والسرعة. الرياضيون الذين يحملون هذا الجين يُعدون أكثر قدرةً على التفوق في الرياضات التي تتطلَّب قوةً وسرعةً مثل ألعاب القوى.

وعلى الرغم من التأكيد على أهمية الجينات إلا أن إبس يشدد على أن التدريب والتحضير البدني والنفسي لا يقلان أهميةً، ويستعرض قصص بعض الرياضيين الذين لم يكونوا يمتلكون صفاتٍ وراثيةً مميزةً، لكنَّهم حققوا نجاحًا كبيرًا بفضل التدريب المستمر والعزيمة.

ويتناول الكتاب أيضًا دور العوامل الاجتماعية والثقافية في تشكيل مسارات الرياضيين. ويشير إبس إلى أن البيئة التي ينشأ فيها الفرد، مثل الدعم الأسري والموارد المتاحة، تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح الرياضي، لذا لا تكفي الجينات وحدها، بل يجب أن تكون هناك بيئةٌ ملائمةٌ للتطور.

ويشجع الكتاب الرياضيين والمدربين على التفكير في كيفية تحسين الأداء من خلال فهم الجينات والعوامل التي تؤثر في النجاح، كما يسهم في تعزيز المناقشات حول العدالة في الرياضة حيث يثير تساؤلاتٍ حول إذا ما كانت الجينات تعطي بعض الرياضيين ميزةً غير عادلةٍ.

يقدم ديفيد إبس في كتابه «الرياضة والعلم: الجينات والأداء الرياضي» تحليلًا شاملًا يربط بين العلم والرياضة، ويجادل بأن الفهم العميق للجينات يمكن أن يساعد الرياضيين في تحقيق أقصى إمكاناتهم، لكنْ النجاح يتطلَّب أيضًا العمل الجاد والتدريب والتفاني. ويُعدُّ الكتاب مصدرًا قيِّمًا لأي شخصٍ مهتمٍّ بعلوم الرياضة، سواء كان رياضيًّا، أو مدربًا، أو باحثًا.

