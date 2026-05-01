المربع الذهبي.. نوتنجهام يحبط زيارة فيلا بجزائية

تغلب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم، الخميس، على ضيفه ومواطنه أستون فيلا بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وقع على هدف المباراة الوحيد المهاجم النيوزيلندي كريس وود من ركلة جزاء «71» سددها بقوة في الزاوية العليا لشباك الحارس الأرجنتيني الدولي إيمليانو مارتنيز، بعد أن رفع المدافع الفرنسي لوكاس ديني ذراعيه ولمس الكرة بيده بينما كان أوماري هاتشينسون لاعب نوتنجهام يحاول إعادتها من خط التماس.

وفي لقاء جمع بين فريقين يسعيان لإنهاء جفاف من الألقاب امتد لعقود، ستدفع هذه النتيجة فريق المدرب البرتغالي فيتور بيريرا إلى «فيلا بارك» لخوض مباراة الإياب يوم 7 مايو المقبل بفارق ضئيل.

وقال وود لاعب المنتخب النيوزيلندي لشبكة «تي.إن.تي سبورتس» عقب المباراة: « من الجيد أن نتمتع بالأفضلية، لكن الذهاب إلى فيلا بارك سيكون مباراة صعبة، فهم جيدون على أرضهم.. لكننا أنجزنا المهمة هنا على ملعبنا، ونأمل الآن أن نبني على ذلك الأسبوع المقبل».

وبفوزه، مدد فورست سلسلة عدم الخسارة إلى تسع مباريات في جميع المسابقات، حيث يستمتع حامل لقب دوري الأبطال لعامي 1979 و1980 ببعض الزخم بعد صراعه طوال الموسم لتجنب الهبوط من الدوري الممتاز، وذلك مع بيريرا كمدربه الرابع منذ أيلول الماضي.

وتألق حارسا المرمى في الشوط الأول. فقد استقبل مورجان روجرز لاعب أستون فيلا كرة من أولي واتكينز، لكن تسديدته التي غيرت اتجاهها تصدى لها الحارس ستيفان أورتيجا ببراعة.

وفي الطرف الآخر، أنقذ مارتينيز هدفًا محققًا بعد أن مد يده للخلف ليحيط الكرة بذراعه على خط المرمى متصديًا لتسديدة من مسافة قريبة من البرازيلي إيجور جيسوس.

وكاد واتكينز أن يسجل لفيلا في بداية الشوط الثاني، لكن أورتيجا رد بسرعة ليتصدى لتسديدة واتكينز من مسافة قريبة بذراعه.

وتوج فيلا بطلًا لأوروبا عام 1982 وهو على وشك ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من خلال احتلاله أحد المراكز الخمسة الأوائل في الدوري الممتاز.

وعاد وود «34 عامًا» من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة ستة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر، وسجل هدفًا في فوز نوتنجهام 5-0 على سندرلاند في الدوري الأسبوع الماضي، مما منح الفريق الذي يحتل المركز 16 بعض الراحة في معركة الهبوط.