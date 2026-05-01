براجا يلامس نهائي الدوري الأوروبي

تغلب فريق سبورتينج براجا البرتغالي الأول لكرة القدم، الخميس، على ضيفه فرايبورج الألماني 2-1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وعلى ملعب بلدية دي براجا، تقدم الفريق البرتغالي مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق التركي دمير إيجي تكناز، قبل أن يتعادل الإيطالي فيتشنزو جريفو لفرايبورج «16».

وفي الحصة الثانية أحرز الإيفواري ماريو دورجيليس هدف الفوز لبراجا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، معوضا ركلة الجزاء، التي أضاعها زميله الأوروجواياني رودريجو زالازار «45+2».

ويخطط براجا بأن يكون ثاني فريق برتغالي يتوج باللقب بعد بورتو، الذي فاز بالمسابقة عامي 2003 و2011، في حين يبجث فرايبورج عن الصعود للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، وأن يصبح سادس فريق ألماني يظفر بكأس البطولة.

يذكر أن الفائز في مجموع المباراتين سيواجه نوتنجهام أو أستون فيلا الإنجليزيين في النهائي، علما أن المباراة الأولى بينهما انتهت لصالح نوتنجهام بهدف دون رد.

ويستضيف ملعب «بشكتاش أرينا» بمدينة اسطنبول التركية النهائي يوم 20 مايو الجاري.