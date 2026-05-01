تداعيات الكلاسيكو.. شكاوى.. اتهامات.. محرز ورونالدو

بدأت إدارة نادي النصر عقد اجتماعات مع فريقها القانوني تحضيرًا للرد على الشكوى التي تقدَّمت بها شركة النادي الأهلي ضد الحساب الرسمي للنادي العاصمي عبر منصة «X»، وفقًا لمصادر خاصة بـ «الرياضية».

وكانت إدارة الأهلي تقدَّمت بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد القدم على خلفية التغريدة التي نشرها حساب النصر بعد مواجهة الفريقين، التي كسبها الأصفر العاصمي 2ـ0 مساء الأربعاء، إذ رأت أنها تحمل مدلولات عنصرية، عقب ما صاحب المباراة من أحداث مثيرة، وتجاوزات بين الطرفين إثر إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وذكرت المصادر ذاتها، أن النصراويين قيَّدوا نقاطًا قانونيةً عدة ضد ديميرال، أبرزها استفزازات المدافع التركي للنصر قبل المباراة، لا سيما في يوم تتويج فريقه بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويُنتَظر أن تخاطب لجنة الانضباط نادي النصر، خلال الساعات المقبلة، للرد على الشكوى المقدَّمة من النادي الغربي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وكشفت مصادر «الرياضية» عن أن إدارة الأهلي استندت في شكواها إلى ما تضمَّنته التغريدة من دلالات مسيئة تجاه التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب ما أثارته من ردود فعل واسعة.

وفي خضم الأحداث المتلاحقة، بثت قناة «ثمانية»، الناقل الرسمي لدوري روشن السعودي، تصريحات للبرتغالي رونالدو، قائد النصر، لاقت صدى واسعًا بسبب قوله: «هناك أنديةٌ لها نفوذ خارج الملعب».

كذلك بثَّت حديثًا خاصًّا بين الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي، والإنجليزي ريو فرديناند، مذيع القناة، اتَّهم فيه محرز بتوفير دعم خاص للنصر لتحقيق بطولة الدوري قبل أن يحذف التصريح من جميع منصات القناة في منصات التواصل الاجتماعي.