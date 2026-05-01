مع البافاري.. نوير يبحث عن الموسم الـ 16

يخطط مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، إلى تمديد تعاقده مع النادي، حتى 2027، ليكمل 16 عامًا بقميص البافاري.

وذكرت صحيفة «بيلد» وكذلك شبكة «سكاي سبورتس» أن توماس كروث وكيل أعمال نوير حضر إلى مقر إدارة بايرن ميونخ الخميس، من أجل المباحثات حول مستقبل الحارس.

ووفقا للتقارير، فإن نوير البالغ 40 عامًا، اتفق مع النادي على أن يظل الحارس الأساسي في الموسم الجديد، لكنه سيترك بعض المباريات لبديله جوناس أوربيج، الذي من المتوقع أن يكون خليفته، غير أن التفاصيل المادية مازالت بحاجة للتوضيح.

وانضم نوير إلى بايرن في 2011 قادما من شالكه، وحقق مسيرة مميزة مع النادي حتى الآن، إذ فاز بالدوري الألماني 13 مرة بالإضافة لبطولتي دوري أبطال أوروبا ضمن عدة ألقاب حصل عليها.