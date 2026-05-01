العبود انفرادي

حوَّل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عبد الرحمن العبود إلى التدريبات الانفرادية بعد غيابه عن حصة السبت الماضي دون عذرٍ، وعليه يُتوقَّع غياب اللاعب عن مباراة الخلود المقبلة في دوري روشن السعودي، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن العبود تلقَّى عقوبةً ماليةً نتيجة غيابه عن التدريبات، كما فُرِضَت عقوبةٌ ماليةٌ في حق أحمد شراحيلي، مدافع الفريق، والصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، بعد الأحداث التي وقعت عقب خروج الاتحاد من دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ اعتدى الأول على حكم مباراة الفريق أمام ماتشيدا الياباني، التي خسرها الاتحاد 0ـ1، وغادر على إثرها البطولة، فيما «تشاجر» الثاني مع جماهير الفريق.

وكان كونسيساو اتَّخذ قرارًا مشابهًا في حق اللاعب نفسه قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية بتحويله إلى التدريبات الانفرادية.

ولعب العبود مع الاتحاد 18 مباراةً الموسم الجاري، وسجل هدفًا، وصنع هدفين.