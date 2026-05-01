الأمتار الأخيرة.. البقاء يُلهب صراع «روشن»

دخل صراع البقاء في دوري روشن السعودي مراحله الأخيرة، مع تبقي أربع جولات لعدد من الفرق المهددة، وخمس للشباب والفتح، وسط حسابات معقدة بين أصحاب المراكز المتأخرة.

وتبدأ الحسابات المعقدة من الأخدود، صاحب المركز الـ17 بـ16 نقطة، الذي بات على بُعد خطوة من الهبوط الرسمي إلى مصاف دوري «يلو»، إذ إن خسارته أو تعادله أمام الأهلي، الأحد 3 مايو، في الجولة الـ 31 المقبلة، يعنيان مغادرته دوري الكبار حسابيًا.

ويتبقى للأخدود أربع مواجهات أمام الأهلي، الخلود، الخليج، والرياض، لكنه لم يعد يملك إمكانية فقدان أي نقطة، في وقت يقف فيه الرياض في المركز الـ16 بـ23 نقطة، منتظرًا مواجهات حاسمة أمام الفيحاء، الفتح، التعاون، ثم الأخدود، في مباراة قد تكون فاصلة في سباق النجاة.

أما ضمك، صاحب المركز الـ15 بـ26 نقطة، فيدخل الجولات المتبقية بوضع أفضل نسبيًا، لكنه يصطدم بجدول صعب أمام الخليج، الاتحاد، الفيحاء، والنصر متصدر الدوري، ما يجعل نقاط مواجهتي الخليج والفيحاء تحديدًا ذات وزن كبير في حسابات البقاء.

ويملك الخلود 30 نقطة، ويبدو أقرب إلى مناطق الأمان، لكنه لم يحسم موقفه بعد، إذ تنتظره مواجهات قوية أمام الاتحاد، الأخدود، الأهلي، والفتح، بينما يقف الشباب عند 32 نقطة مع خمس مباريات متبقية أمام التعاون، النصر، نيوم، الاتحاد، والنجمة، ما يمنحه فرصة أوسع لحسم بقائه مبكرًا، على الرغم من صعوبة بعض محطاته المقبلة.

وتبقى مواجهة الأخدود والرياض في الجولة الأخيرة إحدى أبرز محطات صراع الهبوط، إذ قد تتحول إلى لقاء مصيري، حال نجاح الأخدود في حصد جميع نقاطه قبل هذه المواجهة، يحدد صاحب البطاقة الأخيرة نحو دوري «يلو»، في سباق لا يحتمل أنصاف الحلول مع اقتراب دوري «روشن» من خط النهاية.