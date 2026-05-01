أبها يتمسك بمدرب الصعود

أكدت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، أن إدارة نادي أبها، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، تتجه إلى استمرار الكرواتي دامير بوريتش مدربًا للفريق في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال مشوار الصعود من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وقاد بوريتش الفريق لتحقيق نتائج مميزة، توّجها بحسم بطاقة الصعود مبكرًا، قبل أن يعزز ذلك بالتتويج بدرع الدوري، ما منح الإدارة قناعة فنية باستمراره في المرحلة المقبلة.

في المقابل، تواصل إدارة النادي برئاسة سعد حامد الأحمري اجتماعاتها لدراسة احتياجات الفريق للموسم الجديد، عقب إعلان الصعود رسميًا في الجولة الـ30 أمام الطائي، ثم تحقيق اللقب في الجولة الـ31، إذ تنتظر التقارير الفنية الخاصة باللاعبين لتحديد ملفات التجديد والتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية.