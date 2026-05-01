دوري «يلو».. 6 أندية في سباق تأكيد الصعود

دخل دوري «يلو» مراحله الحاسمة قبل 3 جولات من النهاية، مع احتدام المنافسة على بطاقتي الصعود المباشر إلى دوري «روشن»، إلى جانب 4 مقاعد للملحق.

وقبل جولتين حسم أبها الصدارة وبطاقة الصعود الأولى، فيما ينحصر الصراع على المقعد الثاني بين الدرعية «66 نقطة»، والفيصلي «64 نقطة»، والعلا «62 نقطة»، حيث تبدو الحظوظ متقاربة مع أفضلية نقطية للدرعية.

ويخوض الدرعية مواجهاته المتبقية أمام أبها، الجمعة 1 مايو، الأنوار، والبكيرية، بينما يلتقي الفيصلي مع الجبلين، البكيرية، والباطن، في حين يصطدم العلا بالرائد، الجبيل، والزلفي.

وفي المقابل، تشتد المنافسة على مقاعد الملحق الأربعة، إذ ضمن الثلاثي الدرعية والفيصلي والعلا الحضور فيها على أقل تقدير، بينما تتنافس أندية العروبة والجبلين والرائد على المقعدين المتبقيين.

وتبقى الجولات الثلاث الأخيرة فاصلة، إذ سيحسم خلالها هوية الفريق الصاعد مباشرة رفقة أبها، إلى جانب الفرق الأربعة التي ستواصل مشوارها عبر الملحق بحثًا عن بطاقة العبور الأخيرة إلى دوري «روشن».