هاو : أثق في الاستثمار السعودي.. ومناقشات الرميان بنّاءة

أكد البريطاني إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، ثقته بأن الداعمين السعوديين للنادي الإنجليزي ما زالوا يقفون بثبات خلف جهود ترسيخ مكانته كأحد أفضل أندية العالم.

وكشف المدرب البريطاني صاحب الـ48 عامًا، عن إجرائه مناقشات وصفها بـ«البنّاءة» مع ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك حصة تبلغ 85% في نيوكاسل، إضافة إلى شغله أيضًا منصب رئيس النادي الإنجليزي الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري بعد 34 مرحلة.

وأوضح هاو أن داعمي نيوكاسل ما زالوا ملتزمين بالرؤية التي تبنوها عندما تولوا السيطرة على النادي في «سانت جيمس بارك» أكتوبر 2021.

وعمّا إذا كان تلقى أي ضمانات بشأن الدعم المالي المستقبلي للصندوق، قال هاو :«لا، ولم أسعَ إلى ذلك أيضًا، لكن ما كان واضحًا هو العزم على النجاح والاستمرار في تنمية النادي على كل الأصعدة، الرغبة لم تتغير في محاولة الوصول إلى قمة الدوري الإنجليزي، والسعي إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب بشكل منتظم، إنهم طموحون جدًا بما يخص نادي كرة القدم».

واعترف هاو بأن مشوار نيوكاسل في الدوري الموسم الجاري، كان مخيبًا للآمال، بعدما قاد الفريق مرتين إلى دوري أبطال أوروبا، وأنهى في الموسم الماضي انتظارًا دام عقودًا للفوز بلقب كبير.

وأضاف المدرب البريطاني :«كانت محادثات صعبة وأسئلة صعبة، لكن هذا جزء من العملية، هذه الاجتماعات أعقدها كل عام بغض النظر عن مركزنا في الدوري، حيث يتم تحدّيك واستجوابك حول بعض القرارات التي اتخذتها، وكيف وصلنا إلى مواقف معينة، ثم تشرح العملية التي تقف خلف ذلك، هذا العام، بالطبع، كانت الأسئلة أصعب قليلًا بسبب موقعنا في جدول الترتيب، ولا يمكن تجاهل ذلك».

وكان مستقبل هاو نفسه محور نقاش واسع في الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة من تسع هزائم في 12 مباراة بالدوري، ما ترك نيوكاسل في المركز الرابع عشر وبفارق ثماني نقاط عن مراكز الهبوط.

وأبان المدرب الذي يستضيف فريقه برايتون السبت، أنه ما زال يركّز بالكامل على قيادة النادي إلى الأمام، متابعًا :«يجب أن أحافظ على هذه الثقة. لا أعتقد أن غياب الرؤية طويلة الأمد يخدم أي طرف، لكننا بحاجة إلى الفوز بالمباريات».