الجنرال فتح له الباب.. معتمد أمام الأهلي بذكريات انتصار 94

يعيش معتمد جمال، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، أجواء «ديربي القاهرة»، الجمعة، ليس وهو يتمركز في خط دفاع «الأبيض» كما حدث 5 مرات خلال عقد التسعينيات، وإنما من مقعد الإدارة الفنية، خلف خطوط الملعب.

وقبل نحو 4 أشهر، فك الزمالك ارتباطه بمدربه المصري أحمد عبد الرؤوف، وكلفت إدارته معتمد جمال بقيادة الجهاز الفني للفريق بصفة مؤقتة.

ومع إحراز الفريق نتائج مقنعة تحت قيادته، منحته الإدارة الثقة، وقررت إبقاءه في المنصب حتى نهاية الموسم، مقلعة عن فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويعود ارتباط معتمد بالزمالك إلى عقود مضت، وكانت بدايته من الفئات السنية التي تدرّج فيها حتى بلغ الفريق الأول أوائل عقد التسعينيات.

وفي عمر 20 عامًا فقط، منحه المدرب التاريخي للكرة المصرية محمود الجوهري فرصة خوض الديربي للمرة الأولى.

وأشركه المدرب الملقب بـ «الجنرال» أساسيًا أمام الأهلي في مباراة جرت بتاريخ 17 أبريل 1994 لحساب بطولة الدوري المصري.

واستطاع المدافع الواعد بمساعدة زملائه الحفاظ على نظافة شباك الفريق، الذي خرج يومها فائزًا بهدفين دون رد، ليثأر من خسارته 0ـ3 في الدور الأول.

وكما استهلّ ظهوره في الديربي، أو مباراة القمة كما اعتاد المصريون تسميتها، بانتصار، يأمل معتمد الخروج فائزًا من أول مواجهة له أمام الأهلي وهو يحمل صفة المدرب.

وشملت مسيرة معتمد الاحترافية 4 مباريات قمة أخرى أمام الأهلي، انتهت أول 3 منها بالتعادل، فيما فاز «الأحمر» بالأخيرة 3ـ1، في 4 يوليو 1997.

وبعد تلك المباراة بنحو عامين فقط اعتزل كرة القدم بعمر 26 عامًا فقط، تحت وطأة إصابات الرباط الصليبي التي داهمته 3 مرات.

وسلك مجال التدريب مباشرة عقب اعتزاله، وعمل مساعدًا في الجهاز الفني للزمالك مرتين، وتولى المسؤولية مؤقتًا لنحو 3 أشهر بين نوفمبر 2023 وفبراير 2024، وعاد إلى تسلمها مجددًا بعد رحيل عبد الرؤوف.

وخلال ولايته الحالية، قاد «الفارس الأبيض» في 22 مباراة، وحقق 14 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات، ومثلها من الهزائم.

ويحتل الزمالك صدارة مجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، و6 عن الأهلي.

وسيمنحه الفوز بالقمة دفعة كبيرة نحو استعادة اللقب الغائب عن خزانته منذ موسم 2021ـ2022.