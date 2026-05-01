سلوت: صلاح يستحق وداعا كبيرا

أوضح الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، استحقاق المصري محمد صلاح، مهاجم «الريدز» وداعًا كبيرًا، وذلك بعد توقع عودته من الإصابة وتمثيل الفريق قبل نهاية الموسم.

وقال سلوت في المؤتمر الصحافي، الجمعة، قبل مواجهة مانشستر يونايتد الأحد المقبل: «نتوقع عودة صلاح في الجزء الأخير من الموسم، لكن ليس في مباراة الأحد، إنه ارتياح كبير أن تكون إصابته طفيفة، بحيث يتمكن من اللعب معنا، وأن يكون قادرًا على اللعب في كأس العالم، وإذا كان هناك لاعب يستحق بالفعل وداعًا كبيرًا، فهو بالتأكيد صلاح».

واضطر صلاح المنتظر رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، إلى الخروج مصابًا في فوز فريقه على كريستال بالاس 3ـ1 أخيرًا، ما أثار مخاوف من أنه ربما خاض مباراته الأخيرة بقميص «الريدز».

وصفّق صلاح للجماهير ونال تحية وقوف عند خروجه من أرض الملعب.

وأكد ليفربول الأربعاء الماضي، أن صلاح صاحب الـ33 عامًا، تعرض لإصابة عضلية طفيفة، وأنه من المتوقع أن يتمكن من العودة إلى اللعب قبل نهاية الموسم.

ويحل بطل الموسم الماضي ضيفًا على مانشستر يونايتد الأحد، بعدما وضعته ثلاثة انتصارات متتالية على المسار الصحيح نحو حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل صلاح 257 هدفًا في 440 مباراة، منذ انضمامه إلى أنفيلد عام 2017، ولا يسبقه في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين سوى إيان راش«346»، وروجر هانت «285».

ويتبقى لليفربول أربع مباريات، تبدأ برحلته لمواجهة يونايتد، وبعدها استضافة تشيلسي في التاسع من مايو الجاري، ثم زيارة أستون فيلا في 17 من الشهر ذاته، قبل أن يختم الموسم باستضافة برنتفورد في 24 مايو 2026.