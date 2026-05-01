جوارديولا : مباراة سان جيرمان والبايرن رديئة

عدّ الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، «مازحًا»، أن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، «رديئة»، بعدما شوهد يتابع مباراة في دوري المستوى الثالث في الوقت الذي كانت تلعب فيه قمة الأبطال على ملعب «بارك دي برانس».

وسُئل جوارديولا الجمعة في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة إيفرتون، الإثنين المقبل، عن اختياره الحضور على المدرجات في مباراة ستوكبورت كاونتي وبورت فايل، الثلاثاء الماضي، بدلًا من متابعة ذهاب نصف النهائي بين بطل أوروبا سان جيرمان والبايرن «5ـ4»، ناديه السابق، وقال متظاهرًا بالتقليل من شأن المباراة: «في اليوم السابق، نظرت إلى الروزنامة، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونيخ، وقلتُ يا لها من مباراة رديئة، المدربان ليسا جيدين، الإسباني لويس إنريكي، والبلجيكي كومباني، سيئان جدًا، لاعبون سيئون! لذلك قررت الذهاب. أنا عاشق لكرة القدم الإنجليزية، وذهبت لمشاهدة ستوكبورت».

وأضاف المدرب الإسباني: «في الواقع شاهدت المباراة عند عودتي من ستوكبورت، وسأكون على أريكتي أمام التلفزيون لمتابعة الإياب، الأربعاء المقبل في ألمانيا».

وبيّن جوارديولا أنه بعيدًا عن أسلوب اللعب تميّزت المباراة بنوع من الجمال، متابعًا :«كانت جميلة، هذه هي كرة القدم. مباراة جيدة، وفي اليوم التالي أتلتيكو مدريد وأرسنال، بأسلوب مختلف، كانت مباراة جيدة أيضًا».

وودّع مانشستر سيتي، بطل أوروبا 2023، المسابقة الموسم الجاري من ثمن النهائي على يد ريال مدريد الإسباني.