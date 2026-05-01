الاتحاد.. تقييم نهائي يحدد مصير الشنقيطي

كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن أن إمكانية مشاركة مهند الشنقيطي، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مواجهة الخلود، الأحد، تتحدد خلال الحصة التدريبية، الجمعة، بعد التقييم الطبي النهائي وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها خلال الحصة التدريبية السبت الماضي، وغيابه عن لقاء التعاون في الجولة الماضية.

ووفقًا لمصادر «الرياضية»، يخضع اللاعب لتقييم طبي نهائي لحسم موقفه من الظهور في المواجهة المقبلة، في وقتٍ يترقّب فيه الجهاز الفني جاهزيته قبل اتخاذ القرار.

ميدانيًا، يستأنف الفريق، الجمعة، تدريباته عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، الخميس، بعد الفوز على التعاون بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

في المقابل، ينتظر أن يستعيد الاتحاد خدمات الثنائي البرتغالي دانيلو بيريرا، والفرنسي موسى ديابي، خلال مواجهة الخلود، بعد غيابهما عن لقاء التعاون بسبب الإيقاف.