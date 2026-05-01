بعد 37 يوما.. الوداد يُقيل كارتيرون

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي إنهاء تعاقده بالتراضي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد 37 يومًا فقط على الارتباط معه، وذلك بسبب سوء النتائج، ليخلفه محمد بنشريفة، المدافع الدولي السابق.

وأصدر النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري في المغرب «22 لقبًا آخرها عام 2022» بيانًا صحافيًا، بثّه عبر حسابه الرسمي في منصة «فيسبوك»، جاء فيه : «يعلن نادي الوداد الرياضي إلى جماهيره الوفية وكافة مكونات النادي أنه قرر الانفصال بالتراضي عن باتريس كارتيرون مدربًا للفريق الأول، وفي هذا الإطار، يعلن النادي تعيين محمد بنشريفة مدربًا جديدًا للفريق الأول إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري بمساعدة طاقم تقني مكون من يوسف أشامي، مدربًا مساعدًا، وإدريس واجو، معدًا بدنيًا، وطارق الجرموني، مدربًا لحراس المرمى».

وقاد كارتيرون الوداد في 5 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز بتعادلين وثلاث هزائم، آخرها أمام اتحاد يعقوب المنصور، الوافد حديثًا إلى دوري الأضواء 1ـ2 الأربعاء الماضي، في المرحلة السابعة عشرة.

وتسلم كارتيرون الإدارة الفنية للوداد عندما كان في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه الرجاء المتصدر وقتها، لكنه تراجع إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة، وبفارق ست نقاط خلف المغرب الفاسي المتصدر الحالي.

وتعاقد الوداد البيضاوي مع كارتيرون 24 مارس الماضي، خلفًا لمحمد أمين بن هاشم، بعد إنهاء ارتباطه بالتراضي أيضًا مع الأخير، عقب خروج الفريق من ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، على يد مواطنه أولمبيك آسفي.