أستون فيلا يراقب مباي

يراقب نادي أستون فيلا الإنجليزي، السنغالي إبراهيم مباي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، تمهيدًا للتعاقد معه في الفترة المقبلة، حسبما كشفه، الجمعة، عدد من التقارير الصحافية.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» أن أستون فيلا يستهدف ضم اللاعبين الشباب في الصيف، إذ يُعد مباي ضمن اللاعبين الذين يحظون بإعجاب مسؤولي النادي الإنجليزي.

ووفقًا للتقارير الصحافية، فإن جلب مباي، الذي مازال يتبقى في عقده عامان، لن يكون سهلًا، على أستون فيلا، لأنه ليس النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب.

وشارك مباي في 21 مباراة، خلال الموسم الجاري، مع باريس سان جيرمان، وسجل مرة واحدة، ومرر تمريرتين حاسمتين.

ومن المنتظر أن يُشارك مباي مع المنتخب السنغالي في بطولة كأس العالم 2026.