بعد الإصابة.. نيفيش يتقدم خيارات الهلال

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة عن تجاوز البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ضمك الأخيرة، بعد أن شارك، الخميس، في التدريبات الجماعية، إثر اطمئنان الجهاز الطبي على سلامته.

وبيّنت المصادر ذاتها أن نيفيش سيكون في مقدمة خيارات الجهاز الفني أمام الحزم، السبت، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، على ملعب نادي الحزم في الرس.

ويختتم الفريق الأزرق تحضيراته، الجمعة، على ملعب النادي، قبل المغادرة إلى القصيم، تأهبًا للمواجهة.

ميدانيًا، يركز الجهاز الفني خلال الحصة الأخيرة على الجوانب البدنية والفنية، وتنويع الحلول الهجومية، واستثمار الفرص، إلى جانب تصحيح الأخطاء الدفاعية.