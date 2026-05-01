بعد الاتحاد.. الخلود يرسم مخطط الهلال في جدة

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، عن أن إدارة نادي الخلود تدرس بقاء فريقها الأول لكرة القدم في جدة، بعد خوض مواجهة الاتحاد، الإثنين، حال تأكيد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الذي يجمعه مع الهلال في جدة 8 مايو الجاري.

وأشارت المصادر نفسها، إلى إدارة النادي تهدف من خلال خطوتها إلى إبعاد فريقها عن الإرهاق وتفادي مشقة السفر ورفع جاهزية اللاعبين خلال الفترة القصيرة التي تفصل مواجهتي الفريقين الكبيرين.

وينتظر مغادرة بعثة الخلود إلى جدة، الأحد، استعدادًا لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي، وفقًا للمصادر ذاتها، بعد أن منح الجهاز الفني لاعبي الفريق راحة، الجمعة، عقب التعادل، الخميس، أمام الفيحاء، على أن يعاود الفريق تدريباته، السبت، استعدادًا لمواجهة النادي الغربي.

ويدخل الخلود المواجهة تحت ضغط كبير، إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة بعد 30 جولة، بفارق مريح نسبيًا عن مراكز الهبوط، لكنه لا يزال بحاجة إلى نتائج إيجابية في الأمتار الأخيرة لضمان البقاء رسميًا وتجنب أي حسابات معقدة في الجولات المتبقية.