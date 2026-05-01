بعد العودة.. فليك يحتفي برافينيا

احتفى الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الجمعة، بعودة البرازيلي رافينيا من الإصابة، في وقت يقترب فيه النادي الكاتالوني من حسم لقب دوري «لاليجا».

وقال فليك للصحافيين: «رافا لاعب يمنحنا دائمًا 100 في المئة، سواء داخل الملعب أو في التدريبات، عقليته، وسلوكه، دائمًا بنسبة 100 في المئة، وهذا يساعدنا كثيرًا. هذا الموسم عانى من الإصابة، لذلك من المهم بالنسبة لنا عودته، سيسافر معنا أيضًا، وسنرى ما سيحدث السبت، أعتقد أن وجوده مهم للفريق، لأنه أحد قادتنا، إيجابي ويمكنه أن يمنحنا هذه الأشياء التي نحتاجها».

ويتقدم فريق فليك بفارق 11 نقطة، عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، ويمكنه إنهاء حملة الدفاع عن لقبه الأسبوع الجاري، إذا فاز على أوساسونا، السبت، وتعثّر الريال أمام إسبانيول في اليوم التالي.

وتعرّض رافينيا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع منتخب البرازيل، مارس الماضي، ما أبعده عن الملاعب في الفترة، التي ودّع فيها برشلونة دوري أبطال أوروبا، من ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

ويواجه برشلونة غريمه ريال مدريد 10 مايو الجاري، في مباراة «الكلاسيكو» التي قد تحسم اللقب إذا لم يُتوّج النادي الكاتالوني فيه الأسبوع الجاري، كما لا يزال الفريق قادرًا على معادلة الرقم القياسي التاريخي البالغ 100 نقطة في موسم واحد من الدوري الإسباني.

ويفتقد برشلونة خدمات النجم الشاب المصاب لامين يامال، إذ أكد فليك على أن اللاعب البالغ 18 عامًا يتعافى بشكل جيد من إصابة في العضلة الخلفية ستبعده حتى نهاية الموسم، مضيفًا: «لامين بحالة جيدة، والتطوّر إيجابي، وأعتقد أننا سنراه في كأس العالم. لديه وقت، مزيد من الوقت، للتعافي والعودة، وهذا ما يريده».

وإذا فاز برشلونة بمبارياته الخمس المتبقية في الدوري، فسيصل إلى حاجز الـ100 نقطة، الرقم القياسي الذي حققه أولًا ريال مدريد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2012، ثم عادله برشلونة بقيادة تيتو فيلانوفا عام 2013.

وتابع فليك: «نحن نركّز فقط على المباراة المقبلة، لكن بالطبع نريد الفوز بكل مباراة حتى نهاية الموسم، بالنسبة لي سيكون الأمر مثاليًا إذا فزنا في كل مباراة، لكن لدينا منافسون أقوياء. عملنا في كل مباراة هو أن نلعب بأفضل مستوى لدينا، وأن نتعلّم من المباراة للمباراة التالية وللتدريبات، هذه هي فلسفتنا، وموقفنا، وعقليتنا».