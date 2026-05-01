الأعوام الأخيرة.. ملعب القاهرة الدولي يبتسم في وجه الأهلي

يتفوَّق فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الزمالك في آخر 10 مباريات جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي، قبل موقعة الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويعرف الأهلي طريق الانتصارات أمام الزمالك في الأعوام الأخيرة، عندما يلتقي الفريقان على ملعب القاهرة الدولي، سواء في بطولة الدوري المصري، أو مختلف المسابقات الأخرى.

ومنذ عام 2020 وحتى الآن، يتفوق الأهلي بوضوح على الزمالك في ملعب القاهرة، إذ فاز الأحمر في ست وفاز الأبيض في مباراتين، إضافة إلى تعادلين، في 10 مواجهات مختلفة.

وفي مواجهة الدور الأول بين الفريقين، الموسم الجاري، 29 سبتمبر 2025، فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2ـ1، على ملعب القاهرة الدولي، في آخر مباراة جمعت الفريقين على هذا الملعب، حيث فاز بعدها الأهلي على الزمالك في الإمارات بنتيجة 2ـ0، في نهائي كأس السوبر المصري.

وفي موسم 2024ـ2025، لعبت مباراة واحدة بين الفريقين على ملعب القاهرة، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1ـ1، ضمن منافسات الجولة 15، إذ لم تُلعب مباراة الدور الثاني بسبب انسحاب فريق الأهلي لاعتراضه على إسناد القمة لطاقم تحكيم مصري.

وخلال موسم 2023ـ2024، فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2ـ1، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة، بفضل هدفي التونسي سيف الجزيري، فيما سجل أحمد عبد القادر للأهلي.

فيما حسم الأهلي ذهابًا وإيابًا مواجهتي بطولة الدوري موسم 2022ـ2023، على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلي في الجولة 14 بثلاثية نظيفة، وفي قمة الدور الثاني بالجولة 31 بنتيجة 4ـ1.

وفي نهائي كأس مصر موسم 2020ـ2021، حقق الزمالك الانتصار على الأهلي بنتيجة 2ـ1، بفضل هدفي أحمد السيد زيزو وإمام عاشور، لاعبي الأبيض حينها، فيما سجل للأهلي حسام حسن.

وعاد الأهلي للفوز على الزمالك بنتيجة 5ـ3، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لموسم 2021ـ2022، ويعد هذا الفوز الأكبر بين الفريقين خلال الأعوام الأخيرة.

ولم يكتف الأهلي بهذه النتيجة، إذ تفوق أيضًا على ملعب القاهرة على الزمالك بنتيجة 2ـ1، في مواجهة الدور الثاني لموسم 2020ـ2021، فيما انتهت مباراة الدور الأول على الملعب ذاته بنتيجة 1ـ1.

يذكر أن أهم مباراة جرت بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي في الأعوام الأخيرة كانت مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لعام 2020، حين فاز الأهلي بنتيجة 2ـ1 ليتوج باللقب القاري. وسجل للأهلي عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، فيما سجل محمود شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.