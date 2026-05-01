السعيد أمام الأهلي.. انتصارات عديدة ومواجهات تاريخية

يعود عبد الله السعيد، لاعب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، إلى مواجهة فريقه القديم الأهلي، في قمة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025ـ2026، الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي.

ولعب السعيد سابقًا في صفوف الأهلي خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، إذ سجل 70 هدفًا وصنع 55 في 249 مباراة بجميع المسابقات، قبل أن يرحل إلى صفوف الأهلي السعودي وبعدها بيراميدز وأخيرًا الزمالك.

ويملك السعيد تاريخًا طويلًا ضد الأهلي أيضًا، خاصة أنه واجهه مع أكثر من منافس، إذ لعب سابقًا في صفوف الإسماعيلي ثم بيراميدز والزمالك، وخاض 33 مباراة ضد الأهلي في جميع المسابقات.

وخلال 33 مباراة شارك فيها السعيد ضد الأهلي في مختلف البطولات، سجل هدفين وصنع مثلهما، وحصل على 6 بطاقات صفراء، دون أن يُطرد في أي مباراة.

السعيد صاحب الـ40 عامًا عرف الفوز أمام الأهلي في 11 مباراة بجميع البطولات، وخسر 7 مباريات في المقابل، إضافة إلى 15 تعادلًا على المستوى التاريخي.

وصنع السعيد هدفه الأول أمام الأهلي بقميص الإسماعيلي، حين تعادل الفريقان بنتيجة 1ـ1 في بطولة الدوري المصري عام 2008.

كما سجل هدفه الأول أمام الأهلي بقميص الإسماعيلي أيضًا، حين قاد فريقه للفوز على الأهلي بنتيجة 3ـ0، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2006ـ2007.

وفي موسم 2018ـ2019، قدم عبد الله السعيد أفضل مبارياته ضد الأهلي حين كان يرتدي قميص بيراميدز، حين فاز على الأهلي بنتيجة 2ـ1، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري المحلي عام 2019.