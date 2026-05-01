بويت: نواجه ضمك بشعار «لا بديل عن الفوز»

أكد الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أهمية مواجهة ضمك، السبت، ضمن مباريات الجولة 31 من دوري روشن، مبينًا أن فريقه يدخل اللقاء بشعار «لا بديل عن الفوز»، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، في المؤتمر الصحافي، الذي يسبق المواجهة.

وأوضح بويت خلال المؤتمر الصحافي: «نسير في مرحلة تطوير مستمر، واللاعبون أظهروا تجاوبًا كبيرًا مع الأفكار التكتيكية، ونسعى لمواصلة النتائج الإيجابية، ومواجهة ضمك لن تكون سهلة، هو فريق يبحث عن التعويض، ويملك عناصر جيدة، لكننا نثق في إمكاناتنا وقدرتنا على تحقيق النتيجة المطلوبة».

وعن جاهزية الأسماء، أشار بويت إلى تحسن الحالة الفنية للثنائي جوشوا كينج ويورجوس ماسوراس، مؤكدًا أن الروح الجماعية تمثل السلاح الأهم لفريقه في المرحلة الحالية.

وختم بويت حديثه، مطالبًا جماهير الخليج بالحضور ودعم الفريق، مبينًا أن مساندتهم داخل الملعب سيكون لها أثر كبير في تحفيز اللاعبين لتحقيق النقاط الثلاث.