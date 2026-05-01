رونالدو وكينونيس يتقاسمان نجومية الجولة الـ 30

تقاسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، والمكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية، لقب «نجم الجولة»، الذي تمنحه «الرياضية» بعد كل أسبوعٍ من دوري روشن السعودي بناءً على اختيارات عدد من المدربين السعوديين والأجانب.

وتناصفت آراء 8 مدربين استطلعتهم «الرياضية» لمنح لقب نجومية الجولة الـ 30 ما بين رونالدو وكينونيس، بواقع 4 أصوات لكل واحد.

ومنح الرباعي روسميرو سفيكو وفوزي الشهري وعثمان الحسنات وراضي شنيشل أصواتهم إلى رونالدو، بينما ذهبت أصوات الرباعي الآخر خالد القروني ويوسف عنبر والبحريني خالد جاسم وطارق يحيى إلى كينونيس.

وقاد رونالدو النصر إلى انتصار على نظيره الأهلي، الأربعاء الماضي، وعزز صدارة فريقه الذي بات على مقربة من حسم الدوري، فيما سجَّل كينونيس، مهاجم القادسية، «هدفين» في الدقيقتين « 87، 90+5» في شباك الرياض، الأربعاء الماضي، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.

ولعب رونالدو 26 مباراة في دوري روشن السعودي مع النصر، سجَّل خلالها 25 هدفًا وصنع 2 بمجموع مساهمات 27، فيما شارك كينونيس مع القادسية في 27 مباراة، سجَّل خلالها 28 هدفًا، وصنع هدفين.