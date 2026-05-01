بالفيديو.. مدرب القادسية يكشف أسرار النصر

يكشف الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن نقاط قوة وضعف النصر، قبل مواجهة الطرفين، الأحد، أمام لاعبيه من خلال محاضرة فنية يلقيها بعد الحصة التدريبية، الجمعة، في مقر النادي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجهاز الفني القدساوي جمع العديد من النقاط، المحورية حول أداء الفريق النصراوي وأعد المحاضرة بناءً عليها من أجل مراجعتها مع اللاعبين، واعتماد الأسلوب المناسب للتعامل مع المواجهة المنتظرة ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التركيز على الجوانب التكتيكية، التي يسعى القادسية لاستغلالها، بهدف تجهيز اللاعبين ذهنيًا وفنيًا للمواجهة.

ويستضيف القادسية فريق النصر، الأحد 3 مايو، ضمن الجولة الـ 31، بعد أن ضَمِنَ وجوده رسميًّا بين الأربعة الأوائل نتيجة رفع رصيده إلى 65 نقطةً، عقب الفوز على الرياض بأربعة أهداف نظيفة، إذ لن يتمكَّن التعاون من تجاوزه حتى في حال فوزه بجميع مبارياته الأربع المتبقية، حيث سيصل إلى 61 نقطةً، في حين سيبلغ الاتحاد لو انتصر في مبارياته الخمس المتبقية 63 نقطة.

ويطمح النصر، متصدر ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى مواصلة انتصاراته من أجل تحقيق لقب بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يحتاج إلى ثماني نقاط إضافية من مبارياته الأربع المتبقية، ليصل إلى النقطة 87، الرصيد الذي يضمن له التتويج رسميًا، بغض النظر عن نتائج ملاحقه المباشر نادي الهلال، نظرًا لامتلاكه 79 نقطة من 30 مباراة، آخرها مواجهته الماضية أمام الأهلي، الأربعاء، بهدفين نظيفين في قمة كروية شهدت تنافسًا مثيرًا على مختلف الأصعدة، مقابل 71 نقطة للهلال جمعها من 29 مواجهة.