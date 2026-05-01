كاريلي: كل مباراة نهائي من أجل البقاء

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، تعامله مع كل لقاءٍ بوصفه مباراة نهائية، مشددًا على أهمية امتلاك العزيمة والرغبة الواضحة في تحقيق الانتصارات.

ويستضيف ضمك، الساعي إلى البقاء في دوري روشن السعودي، الخليج السبت، ضمن الجولة الـ 31.

وخلال مؤتمر صحافي الجمعة عن المباراة، عدّ كاريلي المواجهة حاسمةً بالنسبة إلى فريقه.

وأوضح: «منذ تسلمي المهمة، أتعامل مع كل لقاء وكأنه نهائيّ، لأنه يقرّبنا من هدفنا، ونتيجة المباراة المقبلة قد تعزّز فرصنا في البقاء، وهو الهدف الذي نعمل عليه من البداية، لذا سندخل إليها بعزيمة قوية ورغبة واضحة في السيطرة والانتصار».

ورأى البرازيلي أن تقارب المباريات حتى نهاية الموسم الجاري يفرض التحلّي بـ «الحكمة» في اختيار التشكيل المناسب.

وكشف عن ترقبه تقرير الجهاز الطبي عن اللاعبين العائدين من إصابات قبل وضع قائمة مباراة السبت.

ويحتل ضمك المركز الـ 15، أول مراكز البقاء، برصيد 26 نقطة، فيما تضع 34 نقطة الخليج في المركز الـ 11.