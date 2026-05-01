بـ«الكلاسيكو».. جيسوس سيد الـ 30

استحوذ البرتغالي، جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، على أفضلية المدربين في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، بعد أن نجح في قيادة فريقه فنيًا إلى الفوز على الأهلي، المحتفي ببطولة النخبة الآسيوية.

ومنح المدرب السعودي خالد القروني، جيسوس أفضلية الجولة على الرغم من الأفضلية الرقمية التي حصدها الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية، في مباراة فريقه أمام الرياض، ويقول القروني: «صحيح أن القادسية تفوق رقميًا على جميع الفرق، ولكن فارق المنافس يختلف، فمع احترامي للرياض ليس المقياس الذي يقاس عليه».

ويضيف بتفاصيل أكبر : «النصر لعب مع بطل النخبة وتفوق عليه فنيًا، وهذا دليل تفوق مدرب النصر على بقية المدربين، ليس من السهل أن تتفوق على فريق مثل الأهلي، وتهزمه مستوى ونتيجة».

ويشدد القروني على أن جيسوس لعب بتكتيك جيد وتعامل مع المباراة بكل تفوق، وعرف كيف يتفوق على خصم صعب ويحبط كل عناصر تفوقه، وظهر هذا واضحًا في الشوط الثاني الذي يُظهر بوضوح قدرات كل مدرب، ويتابع : «شاهدنا كيف تفوق النصر في الشوط الثاني بفضل تدخلات جيسوس الفنية، صحيح أن الأهلي تضرر كثيرًا بعد خروج جالينيو، ولكن النصر كان جيدًا حتى قبل خروجه، وترجم هذا التفوق بهدفين، وكان قادرًا على أن يسجل أكثر».

رقميًا تفوق القادسية على بقية الفرق في كل شيء حرفيًا، فالفريق ظهر متألقًا أمام الرياض بشكل لافت، وكان الأعلى في معدل الأداء، والأكثر استحواذًا على الكرة، والأكثر تمريرًا، ودقة في التمرير أيضًا، والأوفر فرصًا، والأعلى في معدل الأهداف المتوقعة، وأيضًا في التسديد على المرمى، وفي فاعلية التبديلات.