العيد.. سعودي يداوي المنتخب الفرنسي

سجّل الدكتور تركي العيد، استشاري طب وجراحة الطب الرياضي، حضورًا في الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا للركبي تحت 20 عامًا، عبر أكاديمية «INSEP» في باريس العاصمة الفرنسية، ليصبح أول طبيب سعودي يشغل هذا المنصب بأحد أبرز المنتخبات العالمية لهذه الرياضة.

ويحمل العيد مؤهلات أكاديمية بالطب الرياضي، إذ تخرج في جامعة «University Paris Cité»، ويعمل حاليًا استشاريًا بمستشفى «Foch» في فرنسا.

وسبق له العمل ضمن الأجهزة الطبية للفئات السنية في نادي النصر خلال عام 2023، قبل انتقاله إلى العمل في البيئة الرياضية الفرنسية من خلال أكاديمية «INSEP».

وتُعد الأكاديمية من أبرز المراكز المتخصصة بإعداد الرياضيين في فرنسا، حيث تضم عددًا من البرامج الطبية والرياضية المرتبطة بالمنتخبات.