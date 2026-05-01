مورينيو: لا شيء مع الريال

أكد جوزيه مورينيو، مدرب فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم، أنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين ريال مدريد، على الرغم من التكهنات حول احتمال لجوء الأخير إلى خدماته الموسم المقبل.

وقال مورينيو «63 عامًا» والمدرج اسمه على قائمة مرشحي النادي الإسباني لخلافة ألفارو أربيلوا في تصريحات صحافية الجمعة: «لم يتحدث إلي أحد من ريال مدريد. أستطيع أن أؤكد لكم ذلك».

وأضاف مورينيو الذي درب الريال بين 2010 و2013 في منافسة محتدمة مع برشلونة بقيادة بيب جوارديولا: «أنا في عالم كرة القدم منذ أعوام طويلة، وأنا معتاد على مثل هذه الأمور.. لكن لا يوجد أي شيء من ريال مدريد».

ويبدو أن أربيلوا، الذي عين في يناير خلفًا للمقال تشابي ألونسو، في طريقه إلى الرحيل، في ظل توجه الفريق لإنهاء موسم ثانٍ تواليًا من دون إحراز أي لقب.

ويحتل الريال المركز الثاني خلف برشلونة بفارق 11 نقطة قبل نهاية الموسم بخمس جولات. كما أقصي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وتابع مورينيو الذي توج مع الريال بلقب الدوري 2012: «يتبقى لي عام واحد في عقدي مع بنفيكا، وهذا كل شيء».

ويحتل بنفيكا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي بفارق سبع نقاط خلف بورتو، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات. وسيحل الفريق السبت ضيفًا على فامليكاو، الخامس.