«الأثليتيك»: الهلال ضمن خيارات فرانسيس

وضع الإنجليزي سايمون فرانسيس، المدير التقني في بورنموث، نادي الهلال ضمن الوجهات المحتملة له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل استعداده لمغادرة ناديه الحالي، حسبما ذكرت صحيفة «The Athletic» البريطانية، الجمعة.

وكانت الصحيفة ذاتها أشارت في مارس الماضي إلى اسم الويلزي سايمون هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول، أحد الخيارات المطروحة لإدارة شركة الهلال، لتولي المنصب ذاته مع الأزرق.

ويشغل فرانسيس، البالغ 41 عامًا، منصب المدير التقني في بورنموث منذ مارس 2024، خلفًا لهيوز، الذي انتقل إلى ليفربول في صيف العام ذاته.

وسبق لفرانسيس تمثيل بورنموث لاعبًا، إذ خاض 292 مباراة مع الفريق الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفترة بين موسمي 2011ـ2012 و2019ـ2020.

وخلال فترة عمله الإداري، أسهم في تحقيق أعلى رصيد نقطي في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جمع الفريق 56 نقطة في موسم 2024ـ2025.

وشهدت فترة عمله إبرام عدد من الصفقات البارزة، من بينها التعاقد مع الإسباني دين هويسن مقابل 12.6 مليون جنيه إسترليني في صيف 2024، قبل بيعه لاحقًا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

كما شارك النادي في صفقات بيع أخرى بارزة، من بينها الغاني أنطوان سيمينيو، المنتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 62 مليون جنيه إسترليني، ودومينيك سولانكي، الذي انتقل إلى توتنام مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.