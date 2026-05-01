رودجرز: النصر ليس رونالدو.. وهدفنا هزيمتهم

يستهدف الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، تصعيب الأمور على النصر، مساء الأحد ضمن الـ 31 من دوري روشن السعودي، حسبما ذكر الجمعة خلال مؤتمر صحافي عن المباراة، التي يحتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وصرّح رودجرز: «متحمس لهذه المباراة، خاصةً بعد فوزنا الرائع بأربعة أهداف على الرياض، هدفنا أن نجعلها صعبة على النصر، وأن نقدم كل شيء على أرضية الميدان ونصنع فرصًا لإحراز الأهداف»، مشيرًا إلى إلمامه بما يمتلكه المتصدر من جودة فنية عالية.

ويتواجه الفريقان قبل 3 جولات فقط على نهاية الموسم، وفي ذروة المساعي النصراوية لحصد لقب الدوري، للمرة الأولى منذ 2019.

وأثنى رودجرز على عددٍ من نجوم النصر، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم.

وقال: «النصر ليس فقط رونالدو، هناك ساديو ماني، أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم في الدوري الإنجليزي، كينجسلي كومان لاعب سريع، وجواو فيليش خلفهم، يجب أن نكون حذرين معهم»، موضحًا: «تركيزنا سيكون عاليًا، وهدفنا تحقيق النقاط الثلاث».

وكشف عن تنبيهه عددًا من لاعبيه قبل مواجهة الرياض الأربعاء، ضمن الجولة الـ 30، إلى تفادي تلقّي بطاقة صفراء، ليتمكّنوا من خوض المباراة المقبلة.

وأبدى رضاه عن التزامهم بالتنبيه، لكنه دعا إلى تغيير قواعد إيقاف اللاعبين بسبب البطاقات الصفراء في الدوري السعودي، وشدد: «يجب أن يتغيّر، هنا اللاعب يحمل البطاقة الصفراء من بداية الموسم إلى نهايته». وفي مسابقاتٍ أخرى، تسقط البطاقات بعد عدد مُحدّد من الجولات.

وتحدث الأيرلندي الشمالي عن مستوى مهاجمه عبد الله آل سالم، الذي أحرز هدفين أمام الرياض. وعبّر عن إعجابه بما قدّمه اللاعب، مؤكدًا أن كل عنصر يشارك مع الفريق يعرف جيدًا ما سيفعله.

وحول موسم الفريق، قال: «في أول اجتماعٍ لي مع اللاعبين، عندما وصلت في ديسمبر الماضي، قلت إن موسمنا لا ينتهي عند مباراة معينة أو مركز معين، إنما في مباراة الاتحاد ضمن الجولة الأخيرة».

ولفت إلى شعور فريقه بـ«الجوع» لتحقيق مزيدٍ من النتائج الإيجابية، قبل التعرّف على الترتيب النهائي في ختام الموسم.