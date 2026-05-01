سييرو يتعافى.. وينتظر قرار زكري

حصل السويسري فينيست سييرو، لاعب وسط فريق الشباب الأول لكرة القدم، على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى التدريبات الجماعية، وفقًا لما كشفته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وكان لاعب الوسط، البالغ 30 عامًا، تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الماضية، مارس الماضي، ما تسبب في غيابه عن ثلاث مباريات متتالية في دوري روشن السعودي أمام الرياض والقادسية والفتح.

وبات قرار عودة اللاعب إلى قائمة الفريق بيد الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب الشباب، الذي ينتظر أن يحسم موقفه من إشراكه في مواجهة التعاون، الأحد المقبل، على ملعب SHG أرينا في الرياض، ضمن الجولة الـ31 من الدوري.

وخاض سييرو خلال الموسم الجاري 24 مباراة مع الشباب في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا دون أي تمريرة حاسمة، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت».