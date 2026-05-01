جوميز يفاضل بين السويلم وتمبكتي

يبحث البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن بديل يعوض غياب سعيد باعطيه، الظهير الأيمن، خلال مواجهة نيوم، السبت، على ملعب ميدان تمويل الأولى، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي.

وبيّنت لـ «الرياضية» مصادر خاصة أن المدرب البرتغالي يفاضل بين الثنائي عبد العزيز السويلم وسلطان تمبكتي لتعويض باعطيه، الذي سيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وخاض تمبكتي تسع مباريات في مختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، بإجمالي 184 دقيقة، دون تسجيل أو صناعة أهداف.

في المقابل، شارك السويلم في 15 مباراة بدوري روشن السعودي، وبلغت دقائق لعبه 1003 دقائق.

ويحتل الفتح المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، جمعها من ثمانية انتصارات، وثمانية تعادلات، مقابل 13 خسارة.