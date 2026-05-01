قبل المونديال.. الأخضر يلاقي السنغال

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة تجريبية أمام السنغال، ضمن معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، الممتد من 25 مايو وحتى 11 يونيو المقبل، في إطار المرحلة الرابعة الأخيرة من برنامج التحضير لكأس العالم 2026.

وتلعب المباراة 9 يونيو المقبل، عند الـ 06:00 مساءً، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس.

وستكون المواجهة التجريبية الثانية للأخضر بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، مدربه الجديد، بعد مباراة الإكوادور على ملعب «سبورتس إليستريت» في مدينة هاريسون بولاية نيوجيرسي الأمريكية، 30 مايو المقبل.

وأعلن اتحاد القدم تعيين دونيس مدربًا للمنتخب الأول حتى يوليو 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، وفق بيان رسمي أصدره، الخميس.

ويلعب المنتخب السعودي مع إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر في ثامن مجموعات بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى دور الـ 32، كما يدخل الثالث في منافسة على نيل إحدى البطاقات المخصصة لأفضل ثمانية من أصل 12 احتلوا هذا المركز.

وفي مارس الماضي، نظَّم منتخب «الصقور» معسكرًا إعداديًّا لعب خلاله مباراتين تجريبيتين، خسر أولاهما أمام مصر في جدة 0ـ4، والأخرى أمام صربيا على أرضها 1ـ2.