دوري الأبطال .. أرسنال وباريس يسجلان النهائي الأول

يحتضن ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست المجرية 30 مايو الجاري نهائي دوري ابطال اوروبا والذي يجمع فريق أرسنال الأول لكرة القدم ، ونظيره باريس سان جيرمان ، اذ يعد هذا النهائي هو الأول الذي يجمع نادي انجليزي وفرنسي في تاريخ المسابقة.

وانطلقت البطولة الاوروبية العريقة عام 1956 ، ثم اعادة تستميتها عام 1993 ومنذ ذلك الوقت وخلال نسخها السبعين الماضية لم يجمع النهائي اي فريقين انجليزي وفرنسي.

ووصلت الاندية الفرنسية اجمالا الى نهائي البطولة 8مرات ونجحت في تحقيق اللقب مرتين كان اخرها باريس سان جيرمان بطل النسخة الماضية ، فيما نجحت الاندية الانجليزية بتحقيق اللقب 15 مرة بعد وصول انديتها الى النهائي 27 مرة.

ووصل أرسنال الى نهائي البطولة القارية بعدما نجح في اقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني من نصف النهائي ، فيما نجح باريس من تجاوز عقبة بايرن ميونيخ الالماني في الدور نفسه.