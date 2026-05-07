الحمادين لـ«الرياضية»: نعيش عصرنا الذهبي.. والسعودية أرض الشعر

أكد ناصر الحمادين، الفائز بالمركز الأول في شاعر المعلقة، أن الساحة الشعرية تعيش عصرها الذهبي.

وقال لـ«الرياضية»: «الساحة تعيش عصرها الذهبي شعريًا من ناحية جودة الشعر والشعراء، على الرغم من العدد الكبير من الشعراء ووسائل النشر، وهي مراحل وأزمان كل عشرين أو ثلاثين عامًا يتم الفرز في من يبقى أو من يندثر».

وأوضح الحمادين أن عودة الأمسيات الشعرية إلى الواجهة من جديد تقرب الشعار من جمهورهم.

وأضاف: «الشعر والشعراء والجمهور يحتاجون إلى الحراك الأدبي من خلال الأمسيات التي تقرب الشاعر وتجعله في مواجهة الجمهور مباشرة».

وبيّن شاعر المعلقة أن السعودية أرض الشعر والشعراء، مشيرًا إلى أنهم يحتاجون إلى الدعم والاحتواء والاحتفاء إعلاميًا وماديًا.

وتابع حديثه: «الشعراء يستحقون الدعم وبكل فخر ومصداقية، وكل منصف يعلم ذلك، السعودية أرض الشعر والشعراء، والدليل العودة إلى التاريخ لمشاهدة شعراء المعلقات أين كانوا ومن أراد الانتشار ووصول شعره يكتب باللهجة السعودية البيضاء، لأنه يعلم أن السعودية والشعب السعودي هم الفضاء الأكبر للشعر وأصله وفصله».