رابطة المقاتلين المحترفين تعود إلى جدة

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين عودتها المرتقبة إلى مدينة جدة 19 يونيو المقبل، ضمن منافسات موسم 2026 من بطولةPFL MENA، وذلك في صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن تُطرح التذاكر للبيع ابتداءً من 11 مايو الجاري، فيما فُتح باب التسجيل المسبق للاستفادة من خصم «الحجز المبكر».

ويشهد الحدث الظهور الاحترافي الأول للمقاتلة السعودية هتان السيف، إحدى أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، بعد أن حققت سجلًا قويًا في مسيرتها للهواة بـ4 انتصارات من دون أي خسارة.

ونجحت هتان خلال مشاركاتها السابقة في خطف الأنظار بأسلوبها القتالي، وأدائها المتطور داخل القفص، لتفرض نفسها كواحدة من أبرز الأسماء النسائية الصاعدة في الرياضة على مستوى الشرق الأوسط.

وتستعد السيف لبدء فصل جديد في مسيرتها عبر أول ظهور احترافي لها على مسرح PFL MENA.

وتشهد البطولة أيضًا مشاركة المقاتل السعودي مالك باساهل، نجم وزن الذبابة، الذي يواصل بدايته القوية في عالم الاحتراف بسجل خالٍ من الهزائم يتضمن ثلاثة انتصارات متتالية جميعها بالضربة القاضية أو الإخضاع.

ويطمح باساهل، صاحب الـ 24 عامًا، إلى تحقيق فوزه الرابع تواليًا، أمام جماهير جدة، بعدما نجح في إنهاء كافة نزالاته السابقة قبل الوصول إلى الجولة الثالثة.

وتُعد جدة واحدة من أبرز الوجهات الداعمة لرياضة الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط، بعدما استضافت عددًا من بطولات PFL MENA التي أسهمت في إبراز المواهب الإقليمية، وتعزيز شعبية الرياضة داخل السعودية.

وتأتي عودة البطولة إلى جدة في إطار التزام رابطة المقاتلين المحترفين بمواصلة تنظيم أحداث عالمية المستوى وتوسيع انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت الرابطة الجماهير إلى التسجيل المسبق عبر منصة «بلاتينيوم ليست» للحصول على أولوية شراء التذاكر والاستفادة من خصم الحجز المبكر البالغ 20% لفترة محدودة.