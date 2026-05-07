كأس آسيا السعودية.. شراكة تاريخية في الألعاب الإلكترونية

أعلنت شركة «EA SPORTS FC» المتخصصة في ألعاب كرة القدم الإلكترونية، الخميس، شراكة تاريخية تجمعها مع الاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك لتصبح منتجًا مرخصًا رسميًا لبطولة كأس آسيا 2027.

وتستهدف هذه الخطوة دمج الحدث الكروي الأبرز في القارة الآسيوية ضمن بيئة الألعاب الإلكترونية، ما يمنح الجماهير فرصة معايشة تفاصيل البطولة وتجربتها بشكل افتراضي متكامل.

وبموجب هذه الاتفاقية التاريخية، تتضمن النسخ المقبلة من اللعبة حقوقًا حصرية، تشمل الشعارات الرسمية للبطولة، وأطقم المنتخبات المشاركة، إضافة إلى محاكاة دقيقة للاعبين، والملاعب السعودية التي ستستضيف الحدث.

وتسعى الشراكة إلى تعزيز الحضور الرقمي للكرة الآسيوية، وفتح آفاق جديدة للتفاعل مع جيل الشباب عبر منصات الألعاب الأكثر انتشارًا عالميًا.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعدادات السعودية لاستضافة نسخة استثنائية من البطولة في عام 2027، إذ تتقاطع الرؤى بين الاتحاد القاري والشركة العالمية لتقديم محتوى رقمي يواكب التطور الكبير الذي تشهده الرياضة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تشهد اللعبة تحديثات مخصصة تزامنًا مع انطلاق البطولة، والتي بدورها تضع المستخدم في قلب الحدث الكروي الآسيوي بتفاصيله الفنية والجماهيرية.