بالتراضي.. الهلال ونونيز ينهيان العلاقة

دخلت إدارة نادي الهلال في مفاوضات مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بهدف إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، وفقًا لإذاعة «TalkSport» البريطانية، الخميس.

وأوضحت الإذاعة البريطانية، أن داروين نونيز طلب من إدارة الهلال الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، ومازال الطلب قائمًا.

على الطرف الآخر، أكدت صحيفة «الأوبزرفادور» الأوروجويانية، الأربعاء، أن نونيز توصل لاتفاق ضمني مع إدارة الهلال للرحيل الصيف المقبل.

وتهتم عدة أندية أوروبية بخدمات نونيز، الذي سبق له الاحتراف في ليفربول الإنجليزي حتى صيف 2025 قبل التوقيع مع نادي الهلال، بعقد يمتد نحو 3 مواسم.

ولعب نونيز 16 مباراة بقميص الأزرق في دوري روشن السعودي، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى، قبل استبعاده من القائمة المحلية والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعب نونيز آخر مواجهاته بالقميص الأزرق، ضد الوحدة الإماراتي في دور المجموعات للبطولة القارية، في الرياض، وسجل خلالها هدفي الفوز لفريقه.