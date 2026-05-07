زوله.. تمزق الرباط.. بكى.. واعتزل

أعلن نيكلاس زوله، مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، الخميس، اعتزاله اللعبة، في نهاية الموسم الجاري عن 30 عامًا.

وأوضح زوله، عبر بيان صحافي، أصدره النادي الألماني، خشيته من تمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة للمرة الثالثة، قائلًا: «الأمر كان واضحًا أمامي، بنسبة ألف في المئة أن الأمر انتهى، ذهبت إلى دورة المياه وبكيت لعشر دقائق».

وتعرض زوله لإصابة في الركبة خلال مباراة أمام هوفنهايم، جعلته يُعيد النظر في مستقبله الكروي.

وتوّج زوله بلقب الدوري الألماني خمس مرات، وبلقب كأس ألمانيا مرتين، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2020، وجميعها مع بايرن ميونيخ.

وبدأ اللاعب فارع الطول «1.95 م» مسيرته الاحترافية مع هوفنهايم «بين 2013 و2017» قبل الانتقال إلى بايرن، ومنه إلى دورتموند في 2022، إذ اكتفى بوصافة دوري الأبطال 2024.

وكان زوله ضمن الفريق الأولمبي، الذي حقق فضية 2016 في ألعاب ريو دي جانيرو.

ولم يشارك زوله هذا الموسم سوى في 10 مباريات ضمن الدوري، وخاض مباراة واحدة في دوري الأبطال، في ظل غيابه بسبب مجموعة إصابات.